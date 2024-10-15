ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ "SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM" ADLI FİLMİN SONUNDA KADİR İNANIR'IN CANLANDIRDIĞI İLYAS KARAKTERİNİN SÖYLEDİĞİ, FİLMİN KAPANIŞ SÖZÜDÜR?

A: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize!

B: Elveda Asya!

C: Bitmemiş türküm benim!

D: Elveda selvi boylum al yazmalım!

Cevap :