Üye Girişi
Haberler

Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür?

Hangisi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ "SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM" ADLI FİLMİN SONUNDA KADİR İNANIR'IN CANLANDIRDIĞI İLYAS KARAKTERİNİN SÖYLEDİĞİ, FİLMİN KAPANIŞ SÖZÜDÜR?

A: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize!

B: Elveda Asya!

C: Bitmemiş türküm benim!

D: Elveda selvi boylum al yazmalım!

Cevap :

Hangisi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Sinema Yaşam

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu

Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına tecavüz etti, öz anne videoya çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Litvanya Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Litvanya Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello ... Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? 1989 yapımı "Tango ve Cash" adlı polisiye-komedi filmde, filme de adını veren Tango ve Cash ikilisini hangi oyuncular canlandırmıştır? Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır? Sabahattin Ali, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Turgut Uyar yurt dışında eğitim aldı mı? Kosova Güney Kıbrıs maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belarus Lüksemburg maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Lüksemburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.