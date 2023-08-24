Hangisi 'saçı çok uzun olmak' anlamına gelen bir deyimdir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

24 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?

A-) Saçı ayaklarına değmek

B-) Saçı topuklarını dövmek

C-) Saçı yerleri süpürmek

D-) Saçı bileklerini örtmek

Doğru Cevap : B şıkkı