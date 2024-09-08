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Hangisi periyodik tabloda yer alan bir elementin kısaltması değildir?

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8 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi periyodik tabloda yer alan bir elementin kısaltması değildir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 8 Eylül Sorusu Cevabı Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi periyodik tabloda yer alan bir elementin kısaltması değildir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?

HANGİSİ PERİYODİK TABLODA YER ALAN BİR ELEMENTİN KISALTMASI DEĞİLDİR?

Hangisi periyodik tabloda yer alan bir elementin kısaltması değildir?

A) He

B) La

C) Ya

D) Na

Cevap:C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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