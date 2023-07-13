(Hangisi Ordu'nun coğrafi işaretle tescilli bir ürününün adıdır?) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru!
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13 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi Ordu'nun coğrafi işaretle tescilli bir ürününün adıdır?...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Hangisi Ordu'nun coğrafi işaretle tescilli bir ürününün adıdır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 13 TEMMUZ PERŞEMBE 200 BİN LİRALIK SORUSU VE CEVABI
Hangisi Ordu'nun coğrafi işaretle tescilli bir ürününün adıdır?
A-) Ordu çayı
B-) Ordu fındığı
C-) Ordu kuymağı
D-) Ordu kivisi
Doğru Cevap : D şıkkı