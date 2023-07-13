(Hangisi Ordu'nun coğrafi işaretle tescilli bir ürününün adıdır?) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru!

13 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi Ordu'nun coğrafi işaretle tescilli bir ürününün adıdır?...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!