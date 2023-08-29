"Hangisi ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde bir kuş türüdür? Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cev

29 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada "Hangisi ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde bir kuş türüdür? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!