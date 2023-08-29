"Hangisi ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde bir kuş türüdür? Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cev
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29 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada "Hangisi ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde bir kuş türüdür? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sanığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi "Hangisi ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde birkuş türüdür?hangisinin sözlük tanımıdır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 29 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU
"Hangisi ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde birkuş türüdür?
A-) Ebleh
B-) Sersem
C-) Angut
D-) Budala
Doğru Cevap: C