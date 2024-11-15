Hangisi Neşet Ertaş'ın türkülerinde geçen bir söz değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkçeye Rumcadan geçen salyangoz kelimesinin kökenin anlamı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜLERİNDE GEÇEN BİR SÖZ DEĞİLDİR?

A: Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

B: İnsan ölür ama ruhu ölmez

C: İnsanoğlu haddin bilir kem söz söylemez

D: Özü gülmeyenin yüzü güler mi?

Cevap: C