Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından... Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru!
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22 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi "müthiş" kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
A-) Korkunç
B-) Dehşetli
C-) Muhteşem
D-) Dayanılmaz
Doğru Cevap : C şıkkı