(Hangisi maydanozgillerden değildir?) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Soru Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
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2 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi maydanozgillerden değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Hangisi maydanozgillerden değildir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 2 EYLÜL CUMA 200 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi maydanozgillerden değildir?
A-) Dereotu
B-) Maydanoz
C-) Semizotu
D-) Kimyon
Doğru Cevap : C şıkkı
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