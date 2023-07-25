(Hangisi Kore Yarımadası'nın kuzeyindedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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25 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi Kore Yarımadası'nın kuzeyindedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi Kore Yarımadası'nın kuzeyindedir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 25 TEMMUZ SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi Kore Yarımadası'nın kuzeyindedir?
A-) Kuzey Kore
B-) Güney Kore
C-) Vietnam
D-) Kamboçya
Doğru Cevap : A şıkkı