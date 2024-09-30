Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ KELEBEKLER GİBİ PUL KANATLIDIR?

A: Ari

B: Uğur böceği

C: Güve

D: Çekirge

Cevap:

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