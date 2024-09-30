Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ KELEBEKLER GİBİ PUL KANATLIDIR?
A: Ari
B: Uğur böceği
C: Güve
D: Çekirge
Cevap:
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