Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 15 Eylül Pazar günkü programında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. ''Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir?'' Sorusunun cevabı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bu tür sorular, hem yarışmanın heyecanını artırıyor hem de izleyicilerin tarih ve kültür bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. İşte sorunun cevabı...

HANGİSİ, KALINTILARI İZMİR'DE BULUNAN BİR ANTİK KENTTİR?

A)Pergamon

B ) Aspendos

C) Hattuşa

D) Assos

DOĞRU CEVAP: Pergamon