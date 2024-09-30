Hangisi kabuklu bir eklem bacaklıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi kabuklu bir eklem bacaklıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi kabuklu bir eklem bacaklıdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi kabuklu bir eklem bacaklıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ KABUKLU BİR EKLEM BACAKLIDIR?
A: Kaplumbağa
B: Kirpi
C: Yengeç
D: Timsah
Cevap: