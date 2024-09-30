Hangisi kabuklu bir eklem bacaklıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi kabuklu bir eklem bacaklıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ KABUKLU BİR EKLEM BACAKLIDIR?

A: Kaplumbağa

B: Kirpi

C: Yengeç

D: Timsah

Cevap: