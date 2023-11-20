Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Alican ve kaptan Batuhan, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Soru cevap düellosu yaşand Peki, Hangisi İskandinav koyunu yahnisidir? (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

MASTERCHEF 20 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım: Sergen, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım: Tahsin, Tolga, Esra, Eren, Kıvanç

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

Kaptanlık oyununu henüz sona ermedi.

HANGİSİ İSKANDİNAV KOYUNU YAHNİSİDİR?