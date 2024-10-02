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Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
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'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmada, 'ha' kelimesinin sözlük tanımlarından hangisinin doğru olmadığı soruldu. Bu soru, yarışmacıları ve izleyicileri bir hayli zorladı.

Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programında sorulan "'Ha' kelimesinin sözlük tanımlarından hangisinin doğru olmadığı?" sorusu, yarışmacıları ve izleyicileri oldukça zorladı. Türkçe dilinin zengin ve karmaşık yapısı içinde kullanılan bazı kelimelerin birden fazla anlamı olabilir, bu da dil bilgisine dayalı soruları bazen daha zor hale getirebiliyor. Peki, Hangisi 'ha' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

HANGİSİ 'HA' KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?

A) Soru bildiren bir söz

B) 'Buradayım' anlamında kullanılan bir söz

C) Şaşma anlatan bir söz

D) İstek uyandırmak için kullanılan bir söz

Doğru Cevap: B şıkkıdır.

Hangisi 'ha' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Hangisi 'ha' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

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