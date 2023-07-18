(Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

18 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru!