(Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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18 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru! Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 18 TEMMUZ SALI 400 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır?
A-) Orhun Kitabeleri
B-) İstiklal Marşı
C-) Dede Korkut Hikayeleri
D-) Kutadgu Bilig
Doğru Cevap : B şıkkı
TDK'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre:
İstiklal Marşı, aruzun feilâtün feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla yazılmıştır.