Hangisi 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Senaryo' Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ "EN İYİ FİLM", "EN İYİ YÖNETMEN", "EN İYİ ERKEK OYUNCU", "EN İYİ KADIN OYUNCU", "EN İYİ SENARYO" OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANMIŞ BİR FİLMDİR?

A: Titanik

B: Kuzuların Sessizliği

C: Baba

D: Leon: Sevginin Gücü

Cevap: