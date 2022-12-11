Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soru yayımlandı. Cevabı merak ediliyor. Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu yarışma programında nefesler tutuldu. Peki ama Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Bala Hatun ve Banu Çiçek mi? Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk sorunun cevabı ne?

Geçmişten günümüze kadar ulaşan edebi eserler, Türk edebiyatının zenginliğini göstermesinin yanı sıra geçmişe de ışık tutan kaynaklardır. Bunlar yazılı edebiyatın henüz gelişmediği ve anonim bir şekilde kaleme alınan eserlerdir. Bunlardan en önemlisi ise Dede Korkut hikayeleridir. Dede Korkut Hikayeleri 15. Yüzyılda anonim bir şekilde yazılmıştır ve 12 hikâyeden oluşmaktadır. Peki, Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk sorunun cevabı ne? İşte detaylar haberimizde...

HANGİSİ DEDE KORKUT HİKAYELERİNDEKİ KARAKTERLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A) Bala Hatun (DOĞRU CEVAP)

B) Banu Çiçek

C) Bamsı Beyrek

D) Bayındır Han

DEDE KORKUT HİKAYELERİN BAŞ KAHRAMANI KİMDİR?

Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han'dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı'nın beyidir. Boğaç Han eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgeler.