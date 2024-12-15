ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 6 RESMİ DİLİNDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Arapça

B: Almanca

C: Rusça

D: Çince

Cevap: B