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(Hangisi bir deyim değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

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25 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi bir deyim değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru! Hangisi bir deyim değildir?

(Hangisi bir deyim değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 25 TEMMUZ SALI 400 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi bir deyim değildir?

A-) Eşekten düşmüş karpuza dönmek

B-) Dut yemiş bülbüle dönmek

C-) Işık görmüş tavşana dönmek

D-) İğne yutmuş maymuna dönmek

Doğru Cevap : C şıkkı

(Hangisi bir deyim değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

(Hangisi bir deyim değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

(Hangisi bir deyim değildir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

TDK resmi sözlükte A, B ve D şıkları geçiyor. Fakat C şıkkındaki "ışık görmüş tavşana dönmek" ifadesi sözlükte yer almamaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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