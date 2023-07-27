(Hangisi bir atasözüdür?...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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27 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi bir atasözüdür?...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi bir atasözüdür?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 27 TEMMUZ PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi bir atasözüdür?
A-) Fol yok yumurta yok
B-) Bir varmış bir yokmuş
C-) Haddi var hesabı yok
D-) Sureti var aslı yok
Doğru Cevap : B şıkkı