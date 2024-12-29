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Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır?

Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BATI AFRİKA'DA YER ALAN BİR ÜLKENİN ADIDIR?

A: Dali

B: Bali

C: Yali

D: Mali

Cevap : D

MALİ

Batı Afrika, Afrika Kıtası'nın batısındadır. Jeopolitik olarak Birleşmiş Milletler, Batı Afrika'yı aşağıda belirtilmekte olan 16 ülkenin yaklaşık 5 milyon km²ik bir alan üzerindeki dağılımı olarak tanımlar:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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