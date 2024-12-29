ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BATI AFRİKA'DA YER ALAN BİR ÜLKENİN ADIDIR?

A: Dali

B: Bali

C: Yali

D: Mali

Cevap : D

MALİ

Batı Afrika, Afrika Kıtası'nın batısındadır. Jeopolitik olarak Birleşmiş Milletler, Batı Afrika'yı aşağıda belirtilmekte olan 16 ülkenin yaklaşık 5 milyon km²ik bir alan üzerindeki dağılımı olarak tanımlar: