(Hangisi baklagiller familyasının bir üyesidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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25 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi baklagiller familyasının bir üyesidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangisi baklagiller familyasının bir üyesidir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 25 TEMMUZ SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi baklagiller familyasının bir üyesidir?
A-) Yer fıstığı
B-) Ay çekirdeği
C-) Kaju
D-) Fındık
Doğru Cevap : A şıkkı