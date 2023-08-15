Hangisi ateş böceğinin diğer adıdır?... Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
Gündem Haberleri
15 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi ateş böceğinin diğer adıdır?...) Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi ateş böceğinin diğer adıdır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 15 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi ateş böceğinin diğer adıdır?
A-) Yıldız kurdu
B-) Işık biti
C-) Alev sineği
D-) Pırıldak faresi
Doğru Cevap : A şıkkı
TDK'daki bilgi şöyle: