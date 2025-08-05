Hangisi Antik Mısır'dan günümüze kadar ulaşmış ve dünyanın yedi harikasında yer alan yapılardan birinin adıdır?

Hangisi Antik Mısır'dan günümüze kadar ulaşmış ve dünyanın yedi harikasında yer alan yapılardan birinin adıdır?
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Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen seyirciler, hem yarışmacının ne yanıt vereceğini merakla bekliyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Hangisi Antik Mısır'dan günümüze kadar ulaşmış ve dünyanın yedi harikasında yer alan yapılardan birinin adıdır?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacının tercih edeceği cevabı heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevaba ulaşmak için çeşitli kaynaklara başvuruyor. Program, sadece yarışmacılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacı gibi hissederek sorulara yanıt aramaya koyuluyor. Peki,Hangisi Antik Mısır'dan günümüze kadar ulaşmış ve dünyanınyedi harikasında yer alan yapılardan birinin adıdır?

HANGİSİ ANTİK MISIR'DAN GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞMIŞ VE DÜNYANINYEDİ HARİKASINDA YER ALAN YAPILARDAN BİRİNİN ADIDIR?

A: Kefren

B: Mikerinos

C: Keops

D: Sfenks

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATININ DETAYLARI

Klasik bilgi yarışmalarından ayrışan Güven Bana, güven duygusu ve stratejik kararları merkezine alan özel bir formatla ekranlara geliyor. Yarışmanın temel yapısı şu şekilde işliyor: Daha önce birbirini tanımayan iki yarışmacı, stüdyoda buluşarak 1 milyon TL'lik büyük ödül için kıyasıya rekabete giriyor. Yarışmacılar, bilgi sorularını doğru yanıtladıkça ödül havuzundaki tutar büyüyor.

STRATEJİ VE GÜVEN ODAKLI YARIŞMA DENEYİMİ

Yarışmanın en çarpıcı yönlerinden biri güven teması üzerine kurulu olması. Yarışmacılar, belirli zamanlarda butona basarak yarışmadan çekilme ve kasadaki mevcut ödülü tek başına alma hakkına sahip. Ancak bu durumda, diğer yarışmacı ödülden hiçbir pay alamıyor. İki yarışmacının birbirine güvenip devam etmesi ya da bireysel kararla butona basması, yarışmanın gerilimini artırıyor. Yarışma boyunca aile bireyleri de stüdyoda yer alıyor ve onların tepkileri yarışmanın duygusal atmosferini derinleştiriyor. Bu format sayesinde, yarışmada yalnızca bilgi değil, aynı zamanda insan psikolojisine dayalı karar mekanizmaları da belirleyici oluyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Mohamed:

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