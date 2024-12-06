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Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlannin arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş ...

Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlannin arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş ...
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka ve ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ, 5 ARALIK 1927'DEN İTİBAREN GÜNÜMÜZE DEK DOLAŞIMA ÇIKARILMIŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BANKNOTLANNİN ARKA VEYA ÖN YÜZLERİNDE TASVİR EDİLMİŞ MİMARİ YAPILARDAN DEĞİLDİR?

A:Kız Kulesi

B: Efes Antik Kenti

C: Safranbolu Evleri

D: İshak Paşa Sarayı

Cevap: Safranbolu Evleri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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