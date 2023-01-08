(Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
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8 Ocak Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 8 OCAK PAZAR 50 BİN LİRALIK SORUSU
Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?
A-) Münir Özkul
B-) Şener Şen
C-) Hulusi Kentmen
D-) Kemal Sunal
Doğru Cevap : B şıkkı