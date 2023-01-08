(Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

8 Ocak Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!