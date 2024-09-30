Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ 1896'DA ATİNA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK MODERN OLİMPİYATLARDA VERİLEN ÖDÜLLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Altın madalya

B: Gümüş madalya

C: Bronz madalya

D: Zeytin dalı

Cevap:

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