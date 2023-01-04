Hangi zincir market fiyatları sabitledi (A101, ŞOK, BİM)?
Gündem Haberleri
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta, en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Muş, marketlere etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından 3 zincir market fiyatlarda düzenlemeye gitti. Peki, Hangi zincir market fiyatları sabitledi?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından 3 zincir market fiyatlarda düzenlemeye gitti. Muş, marketlere etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Peki, Hangi zincir market fiyatları sabitledi (A101, ŞOK, BİM)?
HANGİ ZİNCİR MARKET FİYATLARI SABİTLED)?
İlk olarak ŞOK Marketler, 1000 üründe fiyatları sabitlediğini açıkladı.. Sonra Migros, 3 binden fazla üründe sürekli indirim uygulama ve 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatları sabit tutma kararını açıkladı. CarrefourSA ise 20 bin üründe yüzde 40'a varan indirim uygulamasını evreye soktu.