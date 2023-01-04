Hangi zincir market fiyatları sabitledi (A101, ŞOK, BİM)?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta, en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Muş, marketlere etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından 3 zincir market fiyatlarda düzenlemeye gitti. Peki, Hangi zincir market fiyatları sabitledi?