Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hangi zincir market fiyatları sabitledi (A101, ŞOK, BİM)?

Gündem Haberleri

Hangi zincir market fiyatları sabitledi (A101, ŞOK, BİM)?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta, en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Muş, marketlere etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından 3 zincir market fiyatlarda düzenlemeye gitti. Peki, Hangi zincir market fiyatları sabitledi?

Taylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı! Asisti yapan isim bombaTaylan Antalyalı kapı dışarı edildiği Galatasaray'a hayatının golünü attı! Asisti yapan isim bomba
CANLI İZLE | Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray açıklaması canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor?CANLI İZLE | Galatasaray basın toplantısı canlı izle! Galatasaray açıklaması canlı izleme linki! GS basın toplantısı nerede yayınlanıyor?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından 3 zincir market fiyatlarda düzenlemeye gitti. Muş, marketlere etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Peki, Hangi zincir market fiyatları sabitledi (A101, ŞOK, BİM)?

HANGİ ZİNCİR MARKET FİYATLARI SABİTLED)?

İlk olarak ŞOK Marketler, 1000 üründe fiyatları sabitlediğini açıkladı.. Sonra Migros, 3 binden fazla üründe sürekli indirim uygulama ve 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatları sabit tutma kararını açıkladı. CarrefourSA ise 20 bin üründe yüzde 40'a varan indirim uygulamasını evreye soktu.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title