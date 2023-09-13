KYK yurt sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanı canlı yayını ile birlikte açıklandı. Bu kapsamda Hangi yurtta olduğumu nasıl öğrenebilirim? Sorusu, yurt başvurularını tamamlayan kişiler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Hangi yurtta olduğumu nasıl öğrenebilirim? Hangi yurdu kazandığımı nasıl, hangi siteden öğrenirim?

Hangi yurtta olduğumu nasıl öğrenebilirim? Sorusu, Gençlik ve Spor Bakanı canlı yayını ile birlikte açıklanan KYK yurt sonuçlarının ardından en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. GSB yurtları yerleştirme sonuçlarına ilişkin basın toplantısı ile birlikte Kyk yurt sonuçlarının açıklandığı bilgisi Gençlik ve Spor Bakanı canlı yayın duyuruldu. Peki, Hangi yurtta olduğumu nasıl öğrenebilirim? Hangi yurdu kazandığımı nasıl, hangi siteden öğrenirim?

HANGİ YURTTA OLDUĞUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

GSB yurtları yerleştirme sonuçlarına ilişkin basın toplantısında Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yapılan açıklama ile birlikte KYK yurt sonuçları adayların erişimine açıldı. Buna göre adaylar e devlet üzerinden KYK yurt sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecek. Ayrıca KYK yurt sonuç sorgulama ekranına haberimiz içerisinde yer almakta olan bölümden ulaşabilirsiniz.

KYK YURT SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişilebileceğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüzde 87'lik rekor bir oranla yurtlara yerleştirilme yapıldığını söyledi.