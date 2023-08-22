Hangi yönetmen, kariyerindeki Oscar ödüllerini "En İyi Yönetmen" dalın... Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

22 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi yönetmen, kariyerindeki Oscar ödüllerini "En İyi Yönetmen" dalında kazanmamıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!