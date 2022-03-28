(Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı) Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
28 Mart Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 28 MART PAZARTESİ 100 BİN LİRALIK SORUSU
Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?
A-) 2005
B-) 2010
C-) 2015
D-) 2020
Doğru Cevap : C şıkkı 2015
Haberler.com - Gündem