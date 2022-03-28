(Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı) Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı) Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
(Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı) Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru!

28 Mart Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?

(Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı) Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 28 MART PAZARTESİ 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?

A-) 2005

B-) 2010

C-) 2015

D-) 2020

Doğru Cevap : C şıkkı 2015

Haberler.com - Gündem

Kim Milyoner Olmak İster, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title