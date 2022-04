Hangi yayın platformu kapandı? Kapanan yayın platformu hangisi? Nimo TV, 2014 yılında Çin'de kurulmuş olan yayın platformudur ve Çin'de "Huya Live" adı ile bilinmektedir. Nimo TV kapanıyor mu sorusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bilgi kirliliğinin çok sayıda olduğu konu hakkında merak edilen soruyu araştırdık. Peki, Hangi yayın platformu kapandı? Kapanan yayın platformu hangisi? Nimo TV kapanıyor mu? Nimo TV kapatılacak mı? Nimo TV neden kapandı? İşte detaylar...

HANGİ YAYIN PLATFORMU KAPANDI?

Sosyal medyada da gündem konusu olan hangi yayın platformu kapanıyor sorusu üzerine kapanan yayın platformu merak edildi. Edinilen bilgilere göre Nimo TV canlı yayın platformu Türkiye operasyonlarını sona erdiriyor.

NİMO TV KAPANIYOR MU?

Canlı yayın platformu Nimo TV Türkiye operasyonlarını sonlandırıyor. Nimo TV'de yayın yapan birçok yayıncı konu hakkında platformdan ayrıldıklarına dair açıklama yaptı. Nimo TV Türkiye resmi hesaplarından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat Nimo TV Endonezya hesabı konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Ayrıca Nimo TV resmi Linkedln sayfasını da kapattı.

NİMO TV NEDİR?

Nimo TV, 2014 yılında Çin'de kurulmuş olan yayın platformudur ve Çin'de "Huya Live" adı ile bilinmektedir. Birçok yayın platformuyla aynı özelliklere sahiptir.

24 Kasım 2014 tarihinde YY.Com adlı sitenin vermiş olduğu canlı yayın hizmetinin, Huya Live adıyla yeni bir sitede bağımsız olarak hizmet vereceği açıklandı.

4 Ocak 2018 tarihinde Huya Live, League of Legends Champions Korea ve Kore Ligi'nin Çin'deki yayın haklarını aldı. 20 Ocak 2020 yılında ise sırasıyla, League of Legends Championship Series ve Europan Series'in yayın haklarını aldı. Daha sonra da League of Legends'in Kuzey Amerika ve Avrupa liglerinin yayın haklarını aldı.

Nisan 2020'de Tencent, Huya'nın en büyük hissedarı oldu.