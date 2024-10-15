ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ YAPININ BETON DUVARLARININ TEMİZLİĞİNDE KABARTMA TOZU, BRONZ KISIMLARININ PARLATILMASINDA İSE ZEYTİNYAĞI KULLANILMAKTADIR?

A: Louvre Müzesi

B: Beyaz Saray

C: Sidney Opera Binası

D: Tac Mahal