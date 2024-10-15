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Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır?

Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ YAPININ BETON DUVARLARININ TEMİZLİĞİNDE KABARTMA TOZU, BRONZ KISIMLARININ PARLATILMASINDA İSE ZEYTİNYAĞI KULLANILMAKTADIR?

A: Louvre Müzesi

B: Beyaz Saray

C: Sidney Opera Binası

D: Tac Mahal

Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? Kim Milyoner Olmak İs

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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