Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ve maktu harçlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Peki, Hangi ürünlere KDV zammı geldi 2023? KDV'ye zam gelen ürünler neler? KDV'ye yüzde kaç zam geldi? Güncel fiyatlar kaç TL olacak? İşte detaylar...

Bugün yapılan resmi açıklamaya göre bazı ürünlerde KDV oranı yüzde 20'ye arttırıldı. Bunun ardından vatandaşlar hangi ürünlere zam gelecek merak etti. Peki, Hangi ürünlere KDV zammı geldi 2023? KDV'ye zam gelen ürünler neler? KDV'ye yüzde kaç zam geldi? Güncel fiyatlar kaç TL olacak? İşte bilgiler...

KDV'YE ZAM MI GELDİ 2023?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseldi. KDV oranı yüzde 8 olan sabun, şampuan, deterjan, tuvalet kağıdı ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı. İşte yeni oranlar...

HANGİ ÜRÜNLERE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

KDV oranı yüzde 8 olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve harç artışları şu şekilde: