Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine sonrası açıklamalarda bulunarak yeni KDV düzenlemelerine ilişkin bilgiler verdi. Peki, Hangi ürünlere KDV indirimi geldi 2022? KDV indirimi yapılan ürünler nelerdir? Deterjan, Sabun, Tuvalet kağıdı ürünlerine kdv indirimi geldi mi? KDV indirimi gelen gıdalar ve ürünler nelerdir? Yüzde kaç KDV indirimi yapıldı?

HANGİ ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ YAPILDI?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

"HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA VATANDAŞIMIZI KORUYORUZ"

Sözlerinin başında daha önce yapılan KDV düzenlemelerine dair bilgi veren Erdoğan, "Küresel ve bölgesel krizler karşısında, hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumanın mücadelesini verirken idari reformları da ihmal etmiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili STK ve sektörlerle yakın istişare içinde KDV düzenlemesini hazırlamıştır. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni KDV düzenlemeleri;

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Yeme içme hizmetlerinde KDV'de yüzde 8'e indirmiş olma kararı aldık.

Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacak.

Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacak. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indiriyoruz.

İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacak. Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.

Tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. Tarım sektöründe sertifikalı tohum, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tanklarında KDV'yi yüzde 8'e indiriyoruz.

Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisnayı 1 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz.

Oto galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18'e çıkartıyoruz.

81 İLDE YÜZSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONU KURULACAK

"Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var." diyen Erdoğan, "Elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. 81 ilimizin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz" ifadelerine de yer verdi.

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