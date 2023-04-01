Hangi ünlüler milletvekili aday adayı oldu 2023? Hangi ünlü hangi partiden aday oldu? Milletvekili aday adayı olan ünlüler kimler?
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Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesi sonrasında siyasi partiler de milletvekilliği aday adaylığı için başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Kariyerlerinin yanı sıra siyasete atılma kararı alan ünlü isimler de çeşitli partilerden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Peki, Hangi ünlüler milletvekili aday adayı oldu 2023? Milletvekili aday adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlü hangi partiden aday oldu? İşte detaylar...
Milletvekili aday adayı olan ünlü isimler merak edildi. Birçok dizi, film oyuncuları, şarkıcılar vb. ünlü isimler partiler için milletvekili aday adayı oldu. Peki, Hangi ünlüler milletvekili aday adayı oldu 2023? Milletvekili aday adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlü hangi partiden aday oldu? İşte ayrıntılar...
MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLAN ÜNLÜLER KİMLERDİR 2023?
Seçime sayılı günler kala milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İbrahim Tatlıses, Candan Erçetin, Onur Akın, Faik Öztürk ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler de farklı partilerden adaylık başvuruları yaptı.
İşte milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler ve partileri:
- İbrahim Tatlıses - AK Parti
- Sanatçı Candan Erçetin - Cumhuriyet Halk Partisi
- Oyuncu Mehmet Aslantuğ - Türkiye İşçi Partisi
- Oyuncu ve sunucu Pelin Batu - İyi Parti
- Oyuncu Kerem Fırtına - Yeşil Sol Parti
- Şarkıcı Davut Güloğlu - Yeniden Refah Partisi
- Sanatçı Onur Akın - Cumhuriyet Halk Partisi
- Futbolcu Gökhan Zan - İyi Parti
- Sanatçı Faik Öztürk - İyi Parti
- Futbolcu Ünal Karaman - İyi Parti
- Gazeteci İrfan Değirmenci - Türkiye İşçi Partisi
- Gazeteci Hulki Cevizoğlu - AK Parti
- Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal - Cumhuriyet Halk Partisi