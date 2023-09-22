Babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp neden intihar ettiği merak ediliyor. Hangi ünlü intihar etti sorusu gündeme geliyor. Peki, Hangi ünlü intihar etti? Merve Kayaalp kimdir, neden intihar etti?

Hangi ünlü intihar etti ve Merve Kayaalp kimdir, neden intihar etti soruları gündeme gelirken Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, açıklama yaptı. Hangi ünlü intihar etti ve Merve Kayaalp kimdir, neden intihar etti soruları merak ediliyor. Hangi ünlü intihar etti? Merve Kayaalp kimdir, neden intihar etti? Detaylar haberimizdedir…

HANGİ ÜNLÜ İNTİHAR ETTİ?

Babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili polise ifade veren acılı baba, kızının uzun süredir projelere başvurduğunu ancak geri dönüş alamadığı için psikolojisinin bozulduğunu anlattı.

MERVE KAYAALP NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Genç oyuncu otopsi işlemlerinin ardından Dalaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

Öte yandan Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi.

Oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.