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Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı "Makina Mühendisliği" değil, "Makine Mühendisliği"dir?

Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı "Makina Mühendisliği" değil, "Makine Mühendisliği"dir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı "Makina Mühendisliği" değil, "Makine Mühendisliği"dir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı "Makina Mühendisliği" değil, "Makine Mühendisliği"dir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ ÜNİVERSİTEDEKİ İLGİLİ BÖLÜMÜN ADI "MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ" DEĞİL, "MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ"DİR?

A: Boğaziçi Üniversitesi

B: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

C: İstanbul Teknik Üniversitesi

D: Yıldız Teknik Üniversitesi

Cevap:

Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı 'Makina Mühendisliği' değil, 'Makine Mühendisliği'dir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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