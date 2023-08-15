Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki... Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

15 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere "Türk" kelimesi geçer?...) Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere "Türk" kelimesi geçer?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 15 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere "Türk" kelimesi geçer?

A-) Özbekistan

B-) Azerbaycan

C-) Macaristan

D-) Türkiye

Doğru Cevap : C şıkkı