Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır? Portekiz, Avusturya, Ürdün, Malta Akdeniz'e kıyısı var mı?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 555 sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyıı vardır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 5Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır?55 sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİ ÜLKENİN AKDENİZ'E KIYISI VARDIR?
A: Portekiz
B: Avusturya
C: Ürdün
D: Malta
Cevap: D