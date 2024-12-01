Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır? Portekiz, Avusturya, Ürdün, Malta Akdeniz'e kıyısı var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 5Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır?55 sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ ÜLKENİN AKDENİZ'E KIYISI VARDIR?

A: Portekiz

B: Avusturya

C: Ürdün

D: Malta

Cevap: D