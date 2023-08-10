Hangi ülkenin A milli futbol takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya... Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos 100 Bin TL'lik Soru ve Cevabı ne?

10 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi ülkenin A milli futbol takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla kez final oynamıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi ülkenin A milli futbol takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla kez final oynamıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi ülkenin A milli futbol takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla kez final oynamıştır?

A-) İspanya

B-) Macaristan

C-) İngiltere

D-) Nijerya

Doğru Cevap : B şıkkı