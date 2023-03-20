Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçime yönelik Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimi işliyor. Bu seçimlerde bazı uygulamalar da ilk kez gerçekleştirilecek. Gündemde yer alan seçim hakkında merak edilenler arasında ise Hangi ülkelerde sandık kurulacak? 2023 Türkiye seçimi hangi ülkelerde yapılacak? soruları yer aldı.

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Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 2023 seçimine az zaman kalmasıyla beraber merak edilenler arttı. Vatandaşların arama motorlarında arattıkları sorular arasında ise Hangi ülkelerde sandık kurulacak? 2023 Türkiye seçimi hangi ülkelerde yapılacak? soruları yer aldı.

HANGİ ÜLKELERDE SANDIK KURULACAK?

7 Haziran 2018'deki seçimde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen, 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy vermişti. YSK, bu seçimde oy kullanılacak 15 ülke daha belirledi. Bu yılki seçimlerde ilk kez Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'ya sandık kurulacak.