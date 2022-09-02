(Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül 100 Bin TL'lik sorunun cevabı nedir?
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2 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 2 EYLÜL CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU
Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?
A-) İsveç
B-) Norveç
C-) Kanada
D-) Finlandiya
Doğru Cevap : B şıkkı