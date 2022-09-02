(Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül 100 Bin TL'lik sorunun cevabı nedir?

2 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!