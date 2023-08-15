Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şey... Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

15 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren "Taruf" adlı bir gelenek vardır...) Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren "Taruf" adlı bir gelenek vardır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 15 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren "Taruf" adlı bir gelenek vardır?

A-) Kanada

B-) Norveç

C-) Japonya

D-) İran

Doğru Cevap : D şıkkı