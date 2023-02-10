06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Üzücü gelişme sonrası tüm TV'ler haber yayınına geçerken Hangi ülke ne kadar yardım yaptı? Katar, ABD, Avrupa ülkeleri ne kadar bağış yaptı merak edildi.

Arnavutluk Türkiye'ye depremde destek olması için 73 yüksek eğitimli personelden oluşan iki ekip gönderdi

Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Osmaniye, Osmaniye, Kilis, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm kanallar ortak yayına geçti. Peki, Hangi ülke ne kadar yardım yaptı? Katar, ABD, Avrupa ülkeleri ne kadar bağış yaptı?

HANGİ ÜLKE NE KADAR YARDIM YAPTI?

İNGİLTERE'DEN GELEN YARDIMLAR NELER?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de depremde mahsur kalanları kurtarmak için yiğitçe çalışan ilk müdahale ekipleriyle birlikte. Birleşik Krallık, elimizden gelebilecek her şekilde, yardıma hazırdır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 76 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

İSVİÇRE'DEN GELEN YARDIMLAR NELER?

İsviçre, 80 kişilik bir ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

AVUSTURYA YARDIM YAPTI MI?

Avusturya'dan 80 asker yarın Türkiye'ye harekete geçerken, bu ülkeden 25 özel arama ve kurtarma ekibi de deprem bölgesine gidecek.

FRANSA YARDIM YAPTI MI?

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Twitter'dan "Türkiye'yi sarsan ve çok sayıda can kaybına yol açan korkunç depremin ardından mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.

Fransa, bu akşam 139 arama kurtarma görevlisini Türkiye'ye göndereceğini duyurdu. Türkiye'nin bu zor zamanında yanında olduklarını açıklayan Macaristan, 50 kişilik bir ekibin deprem bölgesine gönderileceği bilgisini paylaştı.

ÇEKYA YARDIM YAPTI MI?

Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi.

BULGARİSTAN'DAN GELEN YARDIMLAR

Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı. Ayrıca, yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğu bildirildi. Bulgaristan, bu yardıma takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.

ARNAVUTLUK TÜRKİYE'YE YARDIM YAPTI MI?

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve Ulusal Sivil Savunma Ajansından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibin Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi.

HOLLANDA'DAN GELEN YARDIMLAR NELER?

Hollanda 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket edeceğini, ayrıca bir başka uçakla 65 kişi ve 8 kurtarma köpeğinin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı.

İSPANYA YARDIM YAPTI MI?

İspanya, iki askeri uçakla 90'dan fazla kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. İspanya'da "Sınırsız İtfaiyeciler" örgütü gibi bazı sivil yardım ekipleri de 10-15 kişilik gruplarla yardım için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

ALMANYA TÜRKİYE'YE YARDIM YAPTI MI?

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Alman ordusunun bu insani felaketten etkilenenlere hızlı desteğe hazır olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "THW (Alman yardım kuruluşu) kamplara acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabilir. THW halihazırda acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini hazırlıyor ve benim talebim üzerine Türk Sivil Savunması ile yakın koordinasyon halinde." dedi.

POLONYA YARDIM YAPTI MI?

Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi. Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı.

NATO TÜRKİYE'YE YARDIM YAPTI MI?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, merkez üssü Türkiye olan 7,7'lik depreme ilişkin bir mesaj yayınladı.

Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.

ABD'DEN GELEN YARDIMLAR NELER?

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler için ekibine, Türkiye'yle koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etme talimatı verdi. Biden, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Başkan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti:

"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

KKTC TÜRKİYE'YE YARDIM YAPTI MI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Deprem afetinde görev almak üzere8 araç ve 20 personelin ile Girne limanından Taşucu'na gemi ile intikal edileceğini ve oradan afet bölgesine sevk edileceğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "THY ile KTBK DAFYAR takımı 22 personel ile Antep e gidecek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan 17 kişilik arama kurtarma ekibi PEGASUS ile Adıyaman a gidecek." denildi.

ABC News'ten Luis Martinez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından her biri 79 kişiden oluşmak üzere iki arama ve kurtarma takımının Türkiye'ye gönderildiğini açıkladığını duyurdu.

KATAR TÜRKİYE'YE YARDIM YAPTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani taziye mesajlarını iletti.

atar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için yardım ve destek açıklamaları yaptı.

Katar Kızılay'ı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Kurumun yardım elini uzatmak için Türkiye'deki temsilciliğiyle koordineli şekilde çalıştığı kaydedilen açıklamada, hayırseverlere, "Türkiye'deki depremin etkilerini hafifletme, arama-kurtarma çalışmalarına katkıda bulunma, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edilmesi kapsamında Katar Kızılayının çalışmalarını destekleme" çağrısı yapıldı.

RUSYA YARDIM GÖNDERDİ Mİ?

Kremlin, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ankara ile dayanışma içinde olduğunu dile getirerek, ülkenin bu felaketi en az hasarla atlatmasını umduğunu açıkladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır." ifadelerini kullandı.

JAPONYA YARDIM GÖNDERDİ Mİ?

Japonya'dan yapılan açıklamada, "Bugün meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, "Japonya'dan gönderilmesi öngörülen Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ve 15 kişilik kurtarma ekibi, 6 Şubat 2023, saat 22:50'de (Japonya saatiyle) Haneda Havalimanı'ndan yola çıkıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacaktır. Öncü ekibin 7 Şubat, saat 06:25'te (Türkiye saatiyle) İstanbul Havalimanı'na ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL YARDIM YAPTI MI?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail güvenlik güçleri ihtiyaç olan bütün yardımı sunmaya hazır" açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, hızlıbir yardım paketinin hazırlandığını söyledi.

ÇİN'DEN GELEN YARDIMLAR LİSTESİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Şi, mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına yaşamını yitirenler için üzüntülerini ifade ederek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.

Ağır can kayıplarına ve maddi hasara yol açan depremleri öğrendiğinde şok yaşadığını belirten Şi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümetinizin ve halkınızın afetin etkisini en kısa sürede gidereceğine ve yurdunuzu yeniden inşa edeceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ YARDIMLARI NELER?

Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi. Ekiplerde; Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk'tan toplam 1150 kişi ve 70 köpek yer alıyor.

AZERBAYCAN'DAN GELEN YARDIMLAR NELER?

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Kurtarma Hizmeti Başkanı Tümgeneral Etibar İsmayılov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Türkiye'deki depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 370 personel ile 8 arama kurtarma köpeğinin Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi. İsmayılov, "Özel araç ve teçhizatlarımızı da götürüyoruz. Kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı var. Onların yanında olacağız. İlk olarak biri kargo, ikisi yolcu uçağı olmakla 3 uçak gidiyor." dedi.

UKRAYNA: GEREKLİ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

YUNANİSTAN YARDIM YAPTI MI?

Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Kurbanların ailelerine içten başsağlığı diliyoruz ve düşüncelerimiz etkilenen tüm insanlarla birlikte. Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." açıklamasını yaptı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ YARDIM YAPTI MI?

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DSÖ Avrupa üyesi olan Türkiye ile Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Kluge, "DSÖ Avrupa, bu trajediye müdahalede Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca'ya desteğini de taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'DAN HANGİ YARDIMLAR GELDİ?

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim."

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.

İTALYA'DAN NE YARDIMI YAPILDI?

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli bir depremin vurduğu Türk halkının yanındayım. İtalya'nın yardımı eksik olmayacak. Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen bölgedeki tüm İtalyanlarla temas kuruyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, bir başka Twitter mesajında da İtalya'nın yakınlığını belirtmek ve İtalyan Sivil Savunmasının yardım için hazır olduğunu aktarmak üzere Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını da kaydetti.

İtalyan İtfaiyesinden bir keşif ekibi enkaz altında kalanların kurtarılması için yola çıktı. Malta ise bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir ekibin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

İSVEÇ'TEN GELEN YARDIMLAR LİSTESİ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremden derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı. Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye rejimi ile iletişime geçeceğini belirtti.

Depreme ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'de meydana gelen şiddetli deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılarla ilgili yıkıcı haberler var." ifadelerini kullandı.

Rinkevics, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.

MISIR'DAN GELEN YARDIMLAR

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.

Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.

POLONYA'DAN GELEN YARDIMLAR

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Twitter hesabında, "Türkiye'ye yardımımızın kabulüne dair resmi onay aldık. İtfaiyeciler bugün Türkiye'ye gidecek." paylaşımında bulundu.

Kaminski, Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

ROMANYA'DAN GELEN YARDIMLAR NELER?

Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı. Romanya Acil Durumlar Komitesi, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile istişarenin ardından, depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceklerini duyurdu.

LİTVANYA'DAN GELEN YARDIMLAR

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis de depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Litvanya olarak kurtarma ve yardım operasyonuna destek olmak için çadır, battaniye ve tıbbi hizmetler sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

LÜBNAN'DAN GELEN YARDIMLAR

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altındakilerin kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye ekip gönderebileceklerini açıkladı.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda istisnai Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden derin üzüntü duyduklarını belirten Mikati, konuyla ilgili Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin'in Ankara'daki yetkililerle temas kurduğunu ifade etti. Türkiye'nin enkaz altındakilerin kurtarılması için destek talebinde bulunduğunu söyleyen Mikati, sivil savunma ve ordudan arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderilebileceğini, bu konuda çalışma yaptıklarını kaydetti.

CEZAYİR'DEN NE YARDIMI YAPILDI?

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki kardeşleriyle bu acı dramın acısını paylaşıyor, bu iki kardeş ülkeyle tam dayanışma içinde olduğunu teyit ediyor ve bu çileyi büyük bir sabır, kararlılık ve sebatla aşmalarını temenni ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cezayir'in iki ülke halkına ve devletine taziyelerini sunduğu ifade edildi.

ETİYOPYA'DAN GELEN YARDIMLAR

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı. Bakanlık, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaralananlara acil şifalar diledi.

GAMBİYA VE SOMALİ'DEN GELEN YARDIMLAR NELERDİR?

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerini vuran ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir depremin yıkıcı haberini öğrendik." ifadesini kullandı.

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter'dan, "Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerde hayatını kaybeden dost ve kardeş ülke Türkiye vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

FİLİSTİN'DEN GELEN YARDIMLAR

Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye, Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ve sağlık ekibi göndereceklerini açıkladı. Filistin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderileceğini açıkladı. Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye yaptığı açıklamada, "Suriye ve Türkiye ile birlikte, etkilenen bölgelere erişimi kolaylaştırmak ve depremzedelere yardım sağlamak için kurtarma ekipleri için gerekli düzenlemeler yapıldı" dedi.

KAZAKİSTAN'DAN GELEN YARDIMLAR

Kazakistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışması yapmak için aralarında deneyimli kurtarma görevlileri ile doktorların yanı sıra özel eğitimli köpeklerin de olduğu ekibi Türkiye'ye gönderdi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Birinci Yardımcısı İbragim Kulşimbayev, devlet televizyon kanalı Jibek Joly'e yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekibini taşıyan uçağın birazdan Türkiye'ye doğru hareket edeceğini belirtti. Kulşimbayev, "Uluslararası düzeyde deneyimleri olan kurtarma görevlilerimiz ve Afet Tıp Merkezi'nin sağlık çalışanları ile birlikte toplamda 41 kişilik ekip Türkiye'ye uçuyoruz. Aynı zamanda Bakanlığımızın özel eğitimli köpekleri de bizimle geliyor." dedi.

LİBYA'DEN NE YARDIMI YAPILDI?

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara katılmak üzere deprem bölgelerine teknisyenlerden oluşan bir ekip gönderme talimatı verdi. Paylaşımda, Dibeybe'nin, Türkiye'deki çalışmalara katılmak üzere Ulusal Güvenlik Otoritesi, Kriminal Soruşturma Dairesi ve Askeri Tıp Dairesinden 55 teknisyenden oluşan bir ekibin yanı sıra 4 arama kurtarma köpeğinin deprem bölgelerine gönderilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

BAE'DE HANGİ YARDIMLAR GELDİ?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatları doğrultusunda depremzedelere destek için bir sahra hastanesi kurulacak.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere kurtarma ekipleri ve acil yardım malzemesi gönderildiği aktarılan açıklamada, destek faaliyetlerinin bu ülkelerle ilişkiler ve BAE'nin afetzedelere destek olma rolü çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

KUVEYT'TEN GELEN YARDIMLAR LİSTESİ

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre ise Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, büyük yıkıma yol açan depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'yle dayanışma için ülkede kendisi adına düzenlenen şampiyonanın final kutlamalarını iptal etti.

Kuveyt Uluslararası Hayır Kurumu Genel Müdürü Bedr es-Samid de Türkiye'nin güney kesimi ve Suriye'nin kuzeyindeki depremzedeler için acil yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Uluslararası Hayır Kurumu olarak depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren Türkiye'deki yetkililerle iletişime geçerek acil temel ihtiyaçlara yönelik bilgi almaya çalıştıklarını aktaran Samid, depremin vurduğu bölgelerde ağır kış koşulları sebebiyle insani durumun aciliyetine dikkati çekti.

MALEZYA'DAN GELEN YARDIMLAR NELER?

Malezyalı yetkililer, Malezya Özel Arama Kurtarma Timi'ne (SMART) bağlı 75 uzmanın, arama kurtarma operasyonunda kullanılacak ekipmanlarla bu akşam Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaptığı yazılı açıklamada, can kaybı, yaralanma ve büyük yıkımdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek "Malezya hükümeti ve halkı adına depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

HİNDİSTAN'DAN NE YARDIMLARI YAPILDI?

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirti.

Başbakan Modi, Hindistan'ın, Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Hindistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, eğitimli arama kurtarma köpekleri ile özel ekipmanlarla donanımlı yüz kişiden oluşan Ulusal Afetle Müdahale Gücü'ne (NDRF) bağlı iki ekibin depremden etkilenen bölgelere gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, "Uzman doktor ve acil müdahale personelinden oluşan özel bir ekip de bölgeye gönderilmek üzere hazırlık yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Yardım malzemelerinin gönderiminin ise Hindistan'ın Ankara ve İstanbul'daki temsilcilikleri ile Türkiye'deki yetkili mercilerin koordinesinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

PAKİSTAN'TAN GELEN YARDIMLAR NELER?

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerdeki can ve mal kaybı dolayısıyla ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını ve taziyelerini ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Pakistan'ın bu zor zamanda Türk kardeşlerine yardım etmek için her şeyi yapacağını söylediğini aktaran Şerif, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi, doktor ve paramediklerin gönderileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif'in Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) verdiği direktif doğrultusunda aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer kritik ürünlerin bulunduğu malzemeler Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Üst düzey kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 kişilik arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan 2 C-130 nakliye uçağının hazırlandığını ve bu gece Türkiye'ye doğru yola çıkmasının beklendiğini söyledi.