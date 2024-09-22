ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları, doğru biçimde tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir, sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 1000 Bin TL'lik soru! Hangisi Yakinen ne anlama gelir?

HANGİ TARİHİ OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MİLADI YILIN RAKAMLARI, DOĞRU BİÇİMDE TAMAMLANMIŞ STANDART SUDOKU TABLOSUNUN BİR SATIRINDA YAN YANA GELEBİLİR?

• A-) Osmanlıların İstanbul'u fethi

• B-) Berlin Duvarının yıkılışı

• C-) Malazgirt Savaşı

• D-) TBMM'nşn Ankara'da ilk açılışı

Cevap: A