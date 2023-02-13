Hangi takımlar ligden çekildi? Takımlar ligden çekilince ne olur?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi. Peki, Hangi takımlar ligden çekildi? Depremden dolayı Süper Lig'den çekilen takımlar hangileri?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. Peki, hangi takımlar ligden çekildi? Depremden dolayı Süper Lig'den çekilen takımlar hangileri? İşte, detaylar…

HANGİ TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor liglerden çekildi.

Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor çekilme talepleri onaylandı.

TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLİNCE NE OLUR?

Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi. Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.