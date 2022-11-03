Bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi tüm grup maçları tamamlandı. Maçların ardından hangi temsilcimiz ülke puanına ne kadar katkı sağladı, kaç puan getirdi merak edildi. Peki, Hangi takım ülke puanına ne kadar katkı sağladı? Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Başakşehir ülke puanı ne kadar katkı verdi, kaç puan getirdi? İşte tüm ülke puanı katkıları...

Bugün oynanan grup maçlarının ardından ülkemizin UEFA ülke sıralaması ve puanı merak edildi. Peki, Hangi takım ülke puanına ne kadar katkı sağladı? Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Başakşehir ülke puanı ne kadar katkı verdi, kaç puan getirdi? Trabzonspor'un ülke puanına katkısı kaç? Sivasspor'un ülke puanına katkısı kaç? Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı kaç? Başakşehir'in ülke puanına katkısı kaç?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

UEFA Ülke puan sıralamasında Türkiye şuanda 12. sırada yer alıyor. UEFA ülke puan sıralaması tablosu şu şekilde:

Şuanda güncel ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer alıyoruz.

HANGİ TAKIM ÜLKE PUANINA KAÇ PUAN KATKI SAĞLADI?

Ülke puanı hesaplamasında grup maçlarında galibiyete 2 puan ve beraberliğe 1 puan veriliyor. Buna göre grup maçlarında temsilcilerimizin katkı sağladığı puanlar şu şekilde:

Sivasspor'un ülke puanına katkısı kaç puan?

Sivasspor Avrupa Konferans Ligi G grubunda toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır. Buna göre:

Sivasspor'un gruplardaki ülke puanı katkısı : 3*2 + 2*1 = 8 puan

Temsilcimiz Sivasspor grubu 1. sırada tamamlamıştır.

Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı kaç puan?

Fenerbahçe henüz 6. maçını oynamadı. Şuanda 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor. Şuana kadar Fenerbahçe'nin ülke puanı katkısı 8 puandır.

Başakşehir'in ülke puanına katkısı kaç puan?

Başakşehir Avrupa Konferans Ligi A grubunda toplam 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır. Buna göre:

Başakşehir'in gruplardaki ülke puanı katkısı : 4*2 + 1*1 = 9 puan

Temsilcimiz Başakşehir grubu 1. sırada tamamlamıştır.

Trabzonspor'un ülke puanına katkısı kaç puan?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubunda toplam 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştır. Buna göre:

Trabzonspor'un gruplardaki ülke puanı katkısı : 3*2 = 6 puan

Temsilcimiz Trabzonspor grubu 3. sırada tamamlamıştır.