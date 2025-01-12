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Hangi sendikalar grev yapacak 2025?

Hangi sendikalar grev yapacak 2025?
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Eğitim sektörü iş bırakma eyleminden etkilenebilecek alanlardan biri olacak. Bu nedenle "13 Ocak okullar tatil mi?" sorusu, veliler ve öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Ancak, resmi açıklamalara göre, şu an için 13 Ocak'ta okulların tatil edileceğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. İş bırakma eylemi olsa dahi, okulların açık olacağı ancak bazı derslerde aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor. Peki, Hangi sendikalar grev yapacak 2025?

13 Ocak'ta memurların iş bırakma eylemi ve okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geliyor. Memur sendikaları, maaş artışları ve çalışma koşullarındaki iyileştirme taleplerini gündeme getirmek amacıyla 13 Ocak'ta iş bırakma eylemi yapmayı planladıklarını açıkladı. Hangi sendikalar grev yapacak 2025?

13 OCAK HANGİ SENDİKALAR İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK?

• Eğitim-İş

• Eğitim- Sen

• Hürriyetçi Eğitim Sen

• Eğitim Gücü Sen

• Anadolu Eğitim Sen

• TÖB Sen

Hangi sendikalar grev yapacak 2025?

13 OCAK MEMURLAR İŞ Mİ BIRAKACAK?

Memur sendikaları, maaş zammı oranını yetersiz bulduklarını ve taleplerinin karşılanmadığını belirterek, 13 Ocak tarihinde meydanlarda bir araya gelerek eylem yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, eğitim sendikalarına üye öğretmenler de iş bırakma kararı aldı ve 13 Ocak'ta tam gün derslere girmeyeceklerini açıkladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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