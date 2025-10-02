Hangi şehirlerde deprem hissedildi? İstanbul ve çevre illerde sarsıntı yaşandı; Ankara ve İzmir'de durum nasıl? Yıkım var mı? Deprem sonrası artçı sarsıntılar, hasar tespiti çalışmaları ve resmi açıklamalarla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor. Hangi şehirlerde deprem oldu? İstanbul, İzmir, Ankara'da yıkım var mı?

2 EKİM DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedilerek vatandaşlarda endişeye yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 2 Ekim 2025 tarihli son dakika deprem raporları, bölgedeki sismik hareketliliği anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor. Özellikle Marmara Ereğlisi ve çevresinde hissedilen artçı sarsıntılar dikkat çekerken, uzmanlar benzer hareketliliklerin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Halkın paniğe kapılmadan, ancak tedbirli davranması gerektiği belirtiliyor.

2 EKİM DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem, birçok vatandaşı telaşlandırdı. AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi olarak belirlendi ve büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Yaklaşık 6,71 kilometre derinlikte gerçekleşen bu sarsıntı, Marmara Bölgesi'nin birçok noktasında canlı bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmese de, uzmanlar artçı depremler konusunda halkı dikkatli olmaya çağırdı.

DEPREMDE YIKIM OLDU MU?

Deprem sonrası yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yıkımın olmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgedeki saha çalışmaları ve taramalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Olası hasarların tespiti için titiz bir çalışma devam ederken, şu ana kadar can kaybı veya ciddi bir zarar rapor edilmedi. Yeni gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe, haber sitemiz üzerinden en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

DEPREMDEN HANGİ ŞEHİRLER ETKİLENDİ?

Tekirdağ merkezli deprem, sadece Tekirdağ ile sınırlı kalmayarak çevre illerde de etkisini gösterdi. Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale gibi şehirlerde yaşayanlar da sarsıntıyı belirgin şekilde hissetti. Bazı bölgelerde kısa süreli panik yaşanırken, sosyal medyada "Deprem oldu mu?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Depremin merkez üssüne yakın ilçelerde sarsıntının daha yoğun hissedildiği aktarılırken, yetkililer vatandaşları artçı depremlere karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.